Лучшее приложение про Доту в СНГ

Расписание игр

Иконка с Аегисом в календаре приведет вас в актуальный рейтинг DPC.

Live-трансляция и статистика

На экране матча есть подробная статистика: пики, баны, убийства, опыт, золото, KDA игроков. Ни одна важная деталь не пройдет мимо. Слева от кнопки Play есть иконка сетки – по тапу вы попадете в сетку турнира, откуда можно перейти в любой другой матч плей-офф. Любимые команды и игроки

Уведомления

Гибкие настройки пуш-уведомлений позволяют получать только действительно важную информацию. Например о матчах: когда началась фаза пиков/банов, когда начали и закончили играть карту или всю серию целиком, и какой счет в серии на данный момент. Комментарии

Комментарии – это отдельный вид творчества. Мемы, шутки, хайп, эмоции и жаркие споры – у нас бывает все. Не забывайте плюсовать удачные и писать свои комменты.