Лучшие беговые дорожки для дома. Xiaomi WalkingPad R1 Pro

Электрическая беговая дорожка Xiaomi WalkingPad R1 Pro

Электрическая беговая дорожка – это отличный кардиотренажер для улучшения общего физического состояния организма. Благодаря ей можно сбросить пару лишних килограммов, но главная особенность такой техники является то что ее можно использовать в комфортное для себя время, и для этого не нужно ходить в спортзал особенно в наши дни пандемии COVID-19.

Беговые дорожки-это отличный вариант для поддержания формы, но им нужно специальное пространство, а также значительные первоначальные инвестиции. Именно здесь Xiaomi Youpin backed WalkingPad R1 Pro приходит вам на помощь. Он решает две основные проблемы, связанные с традиционными беговыми дорожками: громоздкий и тяжелый форм-фактор и дорогой ценник.WalkingPad R1 Pro-это складная беговая дорожка new-age, которая также является супер-портативной. WalkingPad R1 Pro складывается в два этапа, чтобы преобразовать себя в размер длинного, но чрезвычайно тонкого чемодана. Он настолько тонкий,что хранить его под диваном или рядом с вашим шкафом.

Беговая дорожка оснащена рамой из алюминиевого сплава с амортизацией EVA, которая смягчает воздействие на колени во время ходьбы/ бега. Беговая дорожка состоит из двух основных частей: палубы и ручки.

WalkingPad Pro R1 можно использовать практически в любом месте прямо из вашей маленькой спальни, офиса, балкона или даже во дворе при условии, что у вас есть розетка рядом. Беговая дорожка имеет два режима: ходьба и бег, и компания предлагает несколько способов его управления. Вы можете подключить свой смартфон (через приложение KS Fit) к беговой дорожке, чтобы использовать его в качестве панели управления или же можете использовать прилагаемую дистанционную кнопку для управления скоростью.

WalkingPad Pro также поставляется с управлением ногами, в котором вы можете просто изменить положение ваших ног на поясе, чтобы увеличить, уменьшить или поддерживать свою скорость.

Беговая дорожка также поставляется со светодиодным дисплеем на передней панели покажет вам основные функции, такие как скорость движения, пройденное расстояние и время тренировки.

Электрическая беговая дорожка VictoryFit VF-X680

Максимальная скорость в режиме бега составляет 10 км / ч, а в режиме ходьбы 6 км / ч.

Беговая дорожка VictoryFit VF-X680 – домашний кардиотренажер с компактной системой складывания. Такие дорожки не нужно собирать, в сложенном виде они занимают совсем немного места, например, данную модель вполне можно после тренировки поместить в шкафу или под кроватью.В отличие от обычной беговой дорожки, VictoryFit VF-X680 может использоваться в двух режимах функционального использования: как компактная беговая дорожка для ходьбы, когда скорость беговой ленты составляет 1-4 км/ч и в режиме бега со скоростью полотна 1-12 км/ч и поднятыми поручнями с многофункциональным дисплеем.

Многослойное беговое полотно снижает нагрузку на суставы и позвоночник по время активной ходьбы. Электрическая беговая дорожка VictoryFit VF-X680 рассчитана на пользователей весом до 100 кг среднего или небольшого роста. Дополнительно дорожка оборудована поручнями и многофункциональным дисплеем с пультом ДУ.

Электрическая беговая дорожка Yamaguchi Runway Pro-X

Сочетание мощного тихого двигателя и системы снижения ударной нагрузки за счет многослойного полотна, позволят вам испытать настоящее удовольствие от пользования данной моделью.

Отличительной особенностью беговой дорожки Runway PRO – Х является наличие пневматического поручня, на котором расположена панель управления. Наряду с остальными управляющими кнопками, при необходимости, можно использовать функцию Emergency Stop – мгновенная остановка движения.

Беговую дорожку Runway PRO – Х дополняет удобный пневматический складной поручень и универсальный скоростной режим. Многофункциональность, удобство, комфорт выгодно отличают беговую дорожку Runway PRO – Х от её аналогов. Порадует улучшенная амортизация, удобный пульт управления, новейший дисплей. С помощью Bluetooth можно сопровождать тренировки любимой музыкой.

Наличие дистанционного пульта управления позволяет настраивать работу беговой дорожки Runway PRO – Х удалённо. Можно с помощью пульта запустить или остановить тренажёр, изменять режимы работы. Беговая дорожка Yamaguchi Runway PRO отличается предельно простым управлением. Сделав три шага вперёд по полотну, вы автоматически запускаете её движение. Встроенная технология Infra-Ray определяет расположение стоп на беговой дорожке и, в соответствии с ним, изменяет интенсивность движения.

Регулярные тренировки на беговой дорожке Yamaguchi Runway PRO - Х приведут к поразительным результатам: повысится тонус мышц, тело приобретёт стройность, стабилизируется дыхание, улучшится здоровье всего организма в целом.

Электрическая беговая дорожка UnixFit ST-550LE

Беговые дорожки торговой марки UNIXFIT серии ST – это надежность и компактность. Они сочетают в себе все основные функции, необходимые для успешной тренировки.Главной особенностью беговой дорожки UNIXFIT ST-550LE является автоматическая система изменения угла наклона бегового полотна. Увеличенное беговое полотно, длина которого составляет 120 сантиметров, а ширина - 42 сантиметра, обеспечит комфортную и безопасную тренировку. Максимальная скорость бега на данной модели составляет 12 км/ч. 6 плоских амортизаторов снизят нагрузку на суставы.

Два динамика с возможностью подключения внешних устройств через AUX вход, подставка для книги-планшета и информативный LCD дисплей с голубой подсветкой станут приятным дополнением к стандартным характеристикам моделей данной ценовой категории.

Электрическая беговая дорожка DFC Slim Pro Pink

Представляем улучшенную версию популярной беговой дорожки DFC SLIM - модель SLIM Pro.Увеличенная мощность двигателя и размер бегового полотна. Основное предназначение тренажера - индивидуальные тренировки в домашних условиях.

Беговая дорожка DFC SLIM Pro не имеет привычной консоли. Управление происходит с помощью дистанционного пульта управления (ДУ), или через приложение, установленное на ваш смартфон или планшете. На дорожке установлен удобный складной поручень с держателем под девайс и пульт. После занятий поручень убирается, и тренажер получается очень тонким, всего 16 см.

В арсенале дорожки надежный двигатель постоянного тока мощностью 1 л.с. Скорость дорожки ограничена показателем в 8 км/ч. Многослойное беговое полотно с оптимальным размером 100х38,5 см. Дорожка позволяет заниматься пользователям весом до 90 кг. Вес дорожки всего 21 кг, ее будет легко перемещать по комнате даже хрупкой девушке. Два встроенных колеса в передней части тренажера помогут это сделать.

Конструкция дорожки и небольшая толщина позволяет хранить ее в вертикальном или горизонтальном положении: под кроватью или диваном, в шкафу или за дверью.

При подключении к беговой дорожке смартфона или планшета с предустановленным приложением Fitshow Lite вы получаете полноценную панель управления, с возможностью установить себе параметры тренировки: время и расстояние. Так же приложение позволяет подключить беспроводной нагрудный кардипояс по Bluetooth и следить за сердцебиением во время тренировки на экране устройства. Все тренировки сохраняются для статистики ваших достижений.