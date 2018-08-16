Лучшие частотные преобразователи от INNOVERT

2018-08-16, Автор - Айдар Габдулхаков; [86]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию преобразователи частоты, которые являются незаменимыми помощниками практически для любого электродвигателя. Мы бы хотели рассмотреть сразу несколько моделей, которые могут заинтересовать многих. Встречайте, перед вами следующие новинки: INNOVERT серия IDD для однофазных двигателей, INNOVERT универсальная серия IBD и INNOVERT универсальная серия ISD. Давайте чуть ближе познакомимся с данными преобразователями частоты.

Если вас интересуют преобразователи частоты, однако вы не знаете где их приобрести. То можете посетить сайт Innovert isd , где можно найти всю необходимую информацию о том или ином устройстве и ответить на все интересующие вопросы.

INNOVERT серия IDD

Данные преобразователи отлично подойдут для управления частотой электродвигателей с однофазным напряжением питания 220В. Следует отметить, что данные решения получили под свое управление отличный набор функций, которые подходят для следующих работ:
  • С насосами
  • Вентиляторами
  • Механизмами с однофазными электродвигателями
Главными отличительными особенностями данной серии является возможность регулировать скорость, задаваемая аналоговыми сигналами и т.д. Также следует отметить, что здесь есть реверсирование, встроенный тормозной модуль и много других функций, которые сумеют заинтересовать своего покупателя.

INNOVERT универсальная серия ISD и IBD

Преобразователи частоты данных серий отличаются своей простотой в настройке. Однако это не говорит о том, что разработчики забыли позаботиться о функционале и высокоэффективном преобразователе. Универсальная серия IBD идеально подойдет для общепромышленных применений и для работы в системах водоснабжений. Также следует отметить следующие преимущества:

IBD

  • Широкий ряд мощностей
  • Регулирование скорости, задаваемой аналоговыми сигналами, цифровой сетью или ручкой потенциометра на лицевой панели
  • 15 предустановленных скоростей
  • 4 различных варианта времён разгона и торможения
  • Реверсирование
  • Встроенный тормозной модуль до 30 кВт включительно
  • Защита двигателя от перегрузки по току, напряжению

ISD

  • Управление по U/f (линейное или квадратичное, компенсация скольжения)
  • Регулирование скорости, задаваемой аналоговыми сигналами, цифровой сетью или ручкой потенциометра на лицевой панели
  • 15 предустановленных скоростей
  • 4 различных варианта времён разгона и торможения
  • Реверсирование
  • Защита двигателя от перегрузки по току, напряжению
  • Температурный контроль транзисторного модуля
Более подробную информацию и возможности данной серии вы можете узнать на выше указанном сайте.


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