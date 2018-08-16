Лучшие частотные преобразователи от INNOVERT

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию преобразователи частоты, которые являются незаменимыми помощниками практически для любого электродвигателя. Мы бы хотели рассмотреть сразу несколько моделей, которые могут заинтересовать многих. Встречайте, перед вами следующие новинки: INNOVERT серия IDD для однофазных двигателей, INNOVERT универсальная серия IBD и INNOVERT универсальная серия ISD. Давайте чуть ближе познакомимся с данными преобразователями частоты.

INNOVERT серия IDD

С насосами

Вентиляторами

Механизмами с однофазными электродвигателями

INNOVERT универсальная серия ISD и IBD

IBD

Широкий ряд мощностей

Регулирование скорости, задаваемой аналоговыми сигналами, цифровой сетью или ручкой потенциометра на лицевой панели

15 предустановленных скоростей

4 различных варианта времён разгона и торможения

Реверсирование

Встроенный тормозной модуль до 30 кВт включительно

Защита двигателя от перегрузки по току, напряжению

ISD

Управление по U/f (линейное или квадратичное, компенсация скольжения)

Регулирование скорости, задаваемой аналоговыми сигналами, цифровой сетью или ручкой потенциометра на лицевой панели

15 предустановленных скоростей

4 различных варианта времён разгона и торможения

Реверсирование

Защита двигателя от перегрузки по току, напряжению

Температурный контроль транзисторного модуля