Лучшие частотные преобразователи от INNOVERT

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию преобразователи частоты, которые являются незаменимыми помощниками практически для любого электродвигателя. Мы бы хотели рассмотреть сразу несколько моделей, которые могут заинтересовать многих. Встречайте, перед вами следующие новинки: INNOVERT серия IDD для однофазных двигателей, INNOVERT универсальная серия IBD и INNOVERT универсальная серия ISD. Давайте чуть ближе познакомимся с данными преобразователями частоты.
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INNOVERT серия IDDДанные преобразователи отлично подойдут для управления частотой электродвигателей с однофазным напряжением питания 220В. Следует отметить, что данные решения получили под свое управление отличный набор функций, которые подходят для следующих работ:
- С насосами
- Вентиляторами
- Механизмами с однофазными электродвигателями
INNOVERT универсальная серия ISD и IBDПреобразователи частоты данных серий отличаются своей простотой в настройке. Однако это не говорит о том, что разработчики забыли позаботиться о функционале и высокоэффективном преобразователе. Универсальная серия IBD идеально подойдет для общепромышленных применений и для работы в системах водоснабжений. Также следует отметить следующие преимущества:
IBD
- Широкий ряд мощностей
- Регулирование скорости, задаваемой аналоговыми сигналами, цифровой сетью или ручкой потенциометра на лицевой панели
- 15 предустановленных скоростей
- 4 различных варианта времён разгона и торможения
- Реверсирование
- Встроенный тормозной модуль до 30 кВт включительно
- Защита двигателя от перегрузки по току, напряжению
ISD
- Управление по U/f (линейное или квадратичное, компенсация скольжения)
- Регулирование скорости, задаваемой аналоговыми сигналами, цифровой сетью или ручкой потенциометра на лицевой панели
- 15 предустановленных скоростей
- 4 различных варианта времён разгона и торможения
- Реверсирование
- Защита двигателя от перегрузки по току, напряжению
- Температурный контроль транзисторного модуля