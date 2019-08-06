Лучшие мобильные приложения для ставок онлайн

2019-08-06, Автор - Эдуард Иванов; [31]

С развитием интернет технологий многие процессы перешли в виртуальный мир, ведь это очень удобно, совершать покупки, заказывать билеты и все не выходя из дома. Не обошло это стороной и букмекерские конторы. Естественно, сначала появились сайты, но сейчас век смартфонов и многие букмекеры выпустили свои мобильные приложения, для того, чтобы быть всегда на связи со своими клиентами.

В этой статье поговорим исключительно об удобстве использования приложений, но прежде чем начинать зарабатывать на ставках, стоит познакомиться с советами, которые помогут увеличить шансы на успех. Анализировать удобство приложений вещь довольно субъективная, так как всем нам нравится разное, но все же можно выделить пятерку самых эффективных приложений, работающих на IOS и Android.

Букмекерская контора Фонбет

Приложение, разработанное компанией Фонбет, отличается быстротой в работе, что немаловажно, так как коэффициенты меняются в режиме реального времени. При этом функционал программы не уступает официальному сайту. Есть возможность смотреть трансляции, вносить депозит и заказывать вывод заработанных денег.

Букмекерская контора Winline

Эти ребята выпустили приложение несколько позже, чем многие легальные конторы, но потраченное время они с лихвой окупили шикарным функционалом сделанного продукта. Одной из отличительных черт сайта, было то, что предоставлялся большой выбор онлайн-трансляций, так вот в приложение это сохранилось.

Кроме того, в приложение можно работать с депозитом: вносить и выводить деньги, делать ставки в один клик. Помимо этого, разработана система лояльности и приятных бонусов.

Букмекерская контора Лига Ставок

Лига Ставок с первых дней своей работа задала высокую планку как в работе с клиентами, так и с крупнейшими спортивными ассоциациями России. Поэтому сомневаться в качестве работы приложения не приходилось, но при этом оно очень простое, а дизайн интуитивно понятен. Несмотря на простоту дизайна, функционал у приложения шикарный.

У клиентов есть возможность полностью забыть про сайт и пользоваться мобильной версией. Делать ставки, смотреть трансляции, поиск событий, избранное и вывод денег через выбранную платежную систему, все это ждет в приложение.

Букмекерская контора Олимп

Долгое время компания обходила стороной владельцев яблочного гаджета и выпускала приложение только для Android, но такие времена в прошлом. Приложение от компании Олимп очень продуманное и легкое в управление. Вы можете найти событие по названию, а на все вопросы ответит консультант, чат с которым доступен 24 часа.

Букмекерская контора Леон

Это тот случай, когда красивый дизайн дополняется широким и удобным функционалом. Для каждого пользователя есть возможность быстрого доступа к Live-событиям, что очень важно, так как время может идти на секунды.

Через приложение можно обратиться в службу поддержки, получить всю инфографику матча, ну и самое важное заказать вывод заработанных денег.

Как уже было сказано, мы выбирали приложения только по удобству и функционалу, о том, на что обратить внимание при выборе букмекерской конторы можно узнать здесь.


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