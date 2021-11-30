Лучшие приложения 2021 года в Google Play

Google только что анонсировал лучшие приложения на 2021 год в своем магазине приложений Google Play для Android, но на этот раз выбор включает приложения для Wear OS и Google TV. Компания называет основными критериями выбора лучших приложений в каждой категории инновационный характер указанных приложений. Новые возможности игрового процесса и новые способы взаимодействия с программным обеспечением.

И снова приложения, ориентированные на личностный рост, лидируют в группе с самым высоким спросом. Такие приложения, как Balance для медитации, Moonly для руководства по лунному календарю и Laughscape. Лучшую игровая категорию занимает Pokemon UNITE за динамичный игровой процесс и хороший кроссплатформенный опыт. Bird Alone и Donut County также получили положительные отзывы. Что касается выбора пользователей в 2021 году, Paramount + побеждает в категории приложений, а Garena Free Fire MAX - в категории игр.