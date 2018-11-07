Лучший двухканальный видеорегистратор. Street Storm CVR-N8520W

2018-11-07, Автор - Влад Волошин; Продукт - Street Storm CVR-N8520W; [97]
В последнее время нас стали часто спрашивать о двухканальных видеорегистраторах. Это довольно интересная тема, ведь обычно эти более продвинутые модели покупают те пользователи, которые уже немного разбираются в теме, знают производителей, необходимые преимущества и недостатки большинства решений. Сегодня мы рассмотрим пять наиболее интересных моделей, которые представлены на нашем рынке, чтобы вы могли понять, что и за какие деньги можно приобрести. Нужно понимать, что подобные продукты стоят немного дороже «стандартных», но их преимущества полностью покрывают расходы.

Street Storm CVR-N8520W

Одним из лучших двухканальных регистраторов является модель Street Storm CVR-N8520W. Она была у нас на тесте и получила весьма высокую оценку благодаря добротному качеству сборки, хорошему качеству записи видео и прочим мелким преимуществам. Начнем с того, что запись видео ведется в разрешении 1920 на 1080 точек на частоте 30 кадров в секунду. Этого предостаточно для того, чтобы получить довольно высокое качество картинки и плавную запись, чтобы при необходимости рассмотреть любые детали и изменения движения на дороге. Стоит отметить, что это основная функция регистратора и с ней данное устройство справляется на отлично.
Угол обзора камеры составляет 170 градусов, это очень хороший показатель. Имеется дисплей с диагональю 2,45 дюйма для удобства просмотра видео. В комплекте с видеорегистратором идет вторая компактная камера, которую можно установить в необходимое вам место. Обычно ее устанавливают на рамку номера на задней части автомобиля, чтобы получить дополнительный обзор. Отметим, что устройство оборудовано Wi-Fi и может передавать данные сразу на ваш смартфон под управлением операционной системы iOS или Android. Недостатков у Street Storm CVR-N8520W просто нет.

Vizant 220

Модель Vizant 220 немного отличается от своего предыдущего конкурента в плане разрешения видео. Здесь разработчики решили реализовать съемку видео в формате 2880 на 2160 точек. Картинка получается довольно четкая и яркая, у вас не возникнет проблем с изучением даже самых мелких деталей. Правда, съемка ведется при частоте кадров в 24 кадра на секунду, это не так плавно, как при тридцати, но и тоже предостаточно, чтобы вести съемку на дороге. Высокое разрешение перекрывает более низкую частоту кадров, особенно если вам необходимо получать самые мелкие детали при масштабировании изображения.
Устройство также обладает дисплеем с диагональю 2,4 дюйма и аппаратными клавишами для управления. Крепится основная камера на липучку на лобовое стекло, конструкция довольно компактная. Не настолько, как у предыдущей модели, но вполне сносно. В комплекте тоже имеется второстепенная камера, которую вы можете расположить для получения дополнительного обзора. Хотя, конечно, обычно такую камеру ставят именно на заднюю часть автомобиля. В целом, видеорегистратор очень интересный благодаря высокому разрешению. Все остальные элементы тоже выполнены на довольно высоком уровне.

Fujida Zoom Duos

Довольно интересная модель, которая пользуется повышенным спросом среди потенциальных покупателей благодаря низкой стоимости и отличному набору характеристик. Снимает регистратор в 1920 на 1080 точек на частоте 30 кадров в секунду. Этого предостаточно для того, чтобы записывать происходящее на дороге в отличном качестве для дальнейшего изучения при необходимости. Здесь разработчики решили отказаться от более высокого разрешения в угоду стоимости продукта и частоты кадров. Собственно, каждый выбирает то, что ему больше нравится. Кому-то FullHD хватает за глаза, другим этого будет мало.
Порадовала возможность подключения видеорегистратора к телевизору или монитору по HDMI. Функция не очень часто нужна, но иногда намного удобнее именно так посмотреть контент, чем доставать карту памяти или подключать устройство к телефону по беспроводной сети. Размеры модели вполне компактные, Fujida Zoom Duos надежно крепится на лобовом стекле и выглядит интересно — дизайнеры явно потрудились. В комплекте, конечно же, есть еще и второстепенная камера. Отличное решение для тех, кто хочет получить золотой стандарт качества видео за адекватные деньги.

VIOFO A129 Duo GPS

Стоит отметить, что эта модель стоит заметно дороже предыдущих конкурентов. Объективных причин для этого нет — производитель собирает свою продукцию на том же уровне качества, что и предыдущие варианты, да и снимает на том же уровне качества картинки. Здесь ведется съемка при разрешении 1920 на 1080 точек на 30 кадрах в секунду. Качество картинки довольно высокое, можно рассмотреть даже самые мелкие детали, плавность и яркость тоже выглядят шикарно. Угол обзора, конечно, всего 140 градусов, а это немного меньше того, что вы можете получить у конкурентов, но этого вполне достаточно.
Объяснить повышенную стоимость продукта можно наличием сразу двух камер. Они здесь более продвинутые — второстепенная камера тоже идет с клейким креплением на стекло, она снимает в высоком разрешении и в целом выглядит как уменьшенная основная камера. вы можете установить ее на заднее стекло или на любую другую поверхность, чтобы получить более широкий угол обзора. Дисплей у основной камеры всего 2 дюйма, это немного меньше конкурентов, зато клавиши управления аппаратные и отлично нажимаются. Неплохое решение в стильном корпусе, если вдруг вам это очень важно.

CARCAM U4-FullHD

Данного производителя мы довольно давно знаем и тоже можем с уверенностью сказать, что в плане качества сборки или функций проблем у вас точно не возникнет. Производитель вышел на рынок с низкими ценами и приличным набором функций, что и позволило быстро наработать приличную базу фанатов. Теперь компания просто выпускает более продвинутые модели, чтобы угодить разным сегментам пользователей. Кому-то нужна обычная модель за небольшую сумму, кто-то готов отдать больше средств за двухканальный вариант. CARCAM U4-FullHD — идеал для тех, кто хочет получить отличное решение и готов заплатить немного больше, чем на бюджетном сегменте.
Главным преимуществом данной модели лично я считаю наличие записи в 60 кадров на секунду. Большинство современных конкурентов за эти же деньги пишут на 30 кадра в секунду, а здесь мы получаем максимально плавную картинку со всеми деталями. Разрешение при этом составляет 1920 на 1080 точек, картинка яркая и сочная. Крепится механизм на липучку, выглядит очень компактно и можно поставить вторую камеру на рамку номерного знака сзади. Отличное решение для того, кто предпочитает плавную картинку, ведь конкуренты в этом плане проигрывают.

Итог

На примере данных моделей вы могли убедиться в том, что есть несколько направлений, в которых работают бренды. Кто-то делает упор на плавную картинку, кто-то хочет предоставить более высокое разрешение, а у кого-то упор сделан на диной и удобство в использовании. Здесь вы уже сами решаете, какая модель вам интереснее всего, какие преимущества вам больше подходят, после чего уже можно делать какие-то окончательные выводы. На текущий момент двухканальных видеорегистраторов довольно много на рынке, но далеко не все они стоят вашего внимания и потраченных средств.

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