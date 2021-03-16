Лучший видеорегистратор. VIPER D1 GPS, GPS

VIPER D1 GPS, GPS

Рынок изобилует различными моделями разного уровня качества, разобраться в которых будет достаточно тяжело. Мы решили вам в этом вопросе немного помочь, выбрав лучшие модели самостоятельно.

Fujida Zoom City, 2 камеры

Вероятно, одна из самых свежих версий видеорегистратора, которые только сейчас есть на рынке — модель только поступила на рынок, но уже пользуется повышенным спросом среди пользователей. Обусловлена эта популярность высоким разрешением съёмки видео — пользователь получает возможности снимать контент в разрешении 1920 на 1080 точек при частоте в 30 кадров на секунду. Это вполне приличный показатель, да и качество картинки будет достаточно высоким. Собственно, что еще можно требовать от видеорегистратора помимо качества картинки. Но, конечно же, есть здесь и дополнительные бонусы, которые тоже стоят вашего внимания.Например, производитель заявил, что устройство может работать при температурах от -20 до +70 градусов Цельсия. То есть, вы сможете с комфортом ездить что в мороз, что в жару, не переживая о том, что устройство выйдет из строя или перестанет выполнять свою основную функцию качественно. Также устройство оборудовано небольшим 2-дюймовым экраном, функцией цикличной записи, встроенным микрофоном, датчиком удара и GPS. При стоимости около 5 тысяч рублей это действительно классная штука, которая стоит своих денег на триста процентов. Да и производитель на рынке достаточно известный, что тоже говорит о качестве.

Daocam UNO Wi-Fi, GPS

Впрочем, ближайший конкурент в лице Fujida Zoom City тоже умеет снимать в разрешении 1920 на 1080 точек при частоте кадров 30 кадров в секунду. Кроме того, производитель оборудовал свой регистратор достаточно большим дисплеем с диагональю 3 дюйма — на нем крайне комфортно смотреть видео, настраивать угол обзора камеры и так далее. В целом, чем больше дисплей, тем комфортнее пользоваться любым гаджетом, плюс здесь камера оборудована широкоугольным объективом, который снимает под углом в 170 градусов. В плане основного модуля вопросов никаких нет — качество отличное, снимает достойно, есть всё необходимое для того, чтобы с комфортом ездить и не переживать о своей безопасности.Но есть в комплекте еще и второстепенный модуль, который позволяет получить дополнительный обзор. Обычно такого рода камеры ставят сзади, чтобы получать обзор и видеосъёмку того, что происходит позади автомобиля. Естественно, данная камера снимает намного хуже, чем основная, но ее возможностей предостаточно, чтобы заснять номер нарушителя, который, к примеру, врежется в ваш бампер или что-то в таком духе. А ещё маленький лайфхак — если автомобиль не оборудован камерой для парковки задом, то эту камеру можно спокойно использовать для аналогичных целей. При этом стоимость видеорегистратора достаточно низкая, так что можно смело брать.

Slimtec Dual M7, 2 камеры

Разработчики данной модели решили схитрить — они используют визуально достаточно большую линзу, из-за чего может показаться, что здесь используется новейший датчик изображения или что-то в таком духе, но на самом деле это вполне стандартная камера с функцией съёмки видео в разрешении 1920 на 1080 точек при 30 кадрах в секунду. Да, снимает устройство достаточно качественно, света на объектив попадает много и резкость тоже не может не радовать. Для пользователей, которые хотят не просто снимать, а снимать хорошо, это действительно классный вариант. Но, конечно, помимо основных параметров съёмки устройство обладает и другими преимуществами, о которых нужно знать.Например, стоит сказать, что видеорегистратор оборудован встроенным микрофоном, который записывает звук на достаточно хорошем уровне. Да, это явно не микрофон для стримов, но он позволяет записать голоса в салоне — иногда это крайне полезно. Также имеется датчик удара, он же G-сенсор, и модуль GPS. Более того, камера поддерживает Wi-Fi, что в определённых случаях тоже будет полезно, хотя, конечно, этим сегодня уже трудно удивить. Кроме того, стоит понимать, что за все вышеперечисленные бонусы производитель хочет получить почти девять тысяч рублей. Не сказать, что это слишком дорого, но цена всё же выше, чем у двух предыдущих конкурентов.

Xiaomi 70Mai Mini Dash Cam Midrive D05

В последнее время многие пользователи стали активно использовать видеорегистраторы, которые выполнены в формате зеркала заднего вида. Это достаточно удобно — камера не закрывает вид, при этом устройство не привлекает излишнего внимания со стороны других участников движения. И модель Slimtec Dual M7 в этом плане выглядит просто идеальным вариантом — диагональ дисплея устройства составляет целых 7 дюймов (правда, дисплей вытянут по горизонтали), при этом у него разрешение составляет 1280 на 480 точек. Также стоит сказать, что модель оборудована достаточно качественной камерой, которая снимает в разрешении 1920 на 1080 точек при 30 кадрах в секунду.Конечно, устройство может похвастаться и дополнительными преимуществами, которые обеспечены исключительно дизайном. Например, вам не загораживает обзор дополнительная камера на лобовом стекле, так как камера встроена в данное устройство и заменяет собой обычное зеркало заднего вида. При этом пользователь может использовать вторую камеру, которая идет в комплекте, чтобы заметно повысить уровень контроля за дорогой, ведь можно будет комфортно смотреть, что происходит позади автомобиля. Да и возможность работать даже в -20 по Цельсию тоже дает определенные преимущества, которые раскрываются при длительном использовании гаджета.

Сразу стоит сказать, что камера компании Xiaomi хотя и стоит примерно на том же уровне, что и основные конкуренты по сегменту, но пользователь при этом получает гораздо более высокое качество съёмки видео — данная модель умеет снимать видео в разрешении 2560 на 1600 точек при тех же тридцати кадрах в секунду. Для большинства пользователей этого хватит за глаза, чтобы иметь возможность рассмотреть даже мелкие детали в дорожном трафике. Кроме того, конечно, стоит отметить, что устройство позволяет комфортнее кадрировать изображение, получая больше информации. Да и качество изображения тоже достаточно высокое на самом деле, так как датчик изображения достаточно большой.Также стоит выделить важный момент, на который сразу можно не обратить своё внимание — у данного устройства нет дисплея. То есть, пользователь может спокойно наклеить гаджет на лобовое стекло и настроить угол обзор камеры, может получать информацию и записывать ее на карту памяти, при этом есть встроенный микрофон и датчик удара, но встроенного экрана при этом у продукта нет. Для кого-то это может показаться странным недостатком, но именно благодаря данной особенности камера стоит дешево, снимает хорошо и стоит на голову выше потенциальных конкурентов. Да и отсутствие экрана не такой уж недостаток.