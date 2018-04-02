MSI выпускает обновление BIOS для MSI X299 и Z370 для поддержки CPU-Attached RAID

MSI анонсировала новые обновления BIOS, которые позволяют материнским платам MSI Intel поддерживать функцию под названием CPU-Attached RAID. В то время как MSI абсолютно не выдавала никакой информации о том, что представляет эта функция, мы считаем, что они просто включили Virtual RAID на CPU, как Intel VROC.VROC ранее требовал вас приобрести специальный и дорогой ключ для активации. Никто не использовал эту функцию, возможно, из-за этого он стал бесплатным для с этим обновлением BIOS. Однако вам нужно иметь платы на чипсете Z370 или X299.