MSI выпускает обновления BIOS для материнских плат Outs AM4

MSI, ведущий мировой производитель игровых материнских плат, берет на себя инициативу выпустить обновления BIOS для AMD. Эта последняя версия AMD Combo PI 1.0.0.4 Patch B (SMU v46.54) значительно улучшена во всех аспектах, касающихся отладки и оптимизации для предыдущей версии. В частности, оптимизированная процедура загрузки системы, что позволяет пользователям сократить время и ускорить процесс загрузки. По сравнению с предыдущей версией 1.0.0.3 скорость загрузки в BIOS увеличивается на 20%.

На данный момент BIOS для материнских плат X570 будет готов для загрузки и обновления пользователями в конце октября. Обновленная версия BIOS поддерживает Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G, работающие на платформе X570. С другой стороны, он также поддерживает функцию RAID, включая диски на основе SATA и NVMe для материнских плат X570.