MSI выпускает обновления BIOS для материнских плат Outs AM4

2019-10-28, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - MSI Outs AM4 ; [64]
MSI, ведущий мировой производитель игровых материнских плат, берет на себя инициативу выпустить обновления BIOS для AMD. Эта последняя версия AMD Combo PI 1.0.0.4 Patch B (SMU v46.54) значительно улучшена во всех аспектах, касающихся отладки и оптимизации для предыдущей версии. В частности, оптимизированная процедура загрузки системы, что позволяет пользователям сократить время и ускорить процесс загрузки. По сравнению с предыдущей версией 1.0.0.3 скорость загрузки в BIOS увеличивается на 20%.

На данный момент BIOS для материнских плат X570 будет готов для загрузки и обновления пользователями в конце октября. Обновленная версия BIOS поддерживает Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G, работающие на платформе X570. С другой стороны, он также поддерживает функцию RAID, включая диски на основе SATA и NVMe для материнских плат X570.


Комментарии и отзывы MSI Outs AM4
Raijintek представила новую систему водя...
Raijintek представила новую систему водяRaijintek представила универсальный жидкостный кулер для процессора EOS 360 RBW с замкнутым контуром. Име...
Intel объявила Core i9-9900KS, лучшим пр...
Intel объявила Core i9-9900KS, лучшим прСегодня Intel объявила о полной информации и доступности нового процессора Intel Core i9-9900KS Special E...
Обзор ADATA XPG Spectrix D60G 2x16GB DDR...
Обзор ADATA XPG Spectrix D60G 2x16GB DDRОбщий объем оперативной памяти в 16 Гбайт стал негласным стандартом для игровых сборок и рабочих станций....
Опубликованы живые фото Xiaomi Mi CC9 Pr...
Опубликованы живые фото Xiaomi Mi CC9 PrИтак, очередная (какая уже по счету за сегодня) новость о смартфоне Xiaomi Mi CC9 Pro и его 108-Мп камере...
Камеру Samsung Galaxy S10 научили снимат...
Камеру Samsung Galaxy S10 научили сниматНесколько дней назад для топовых смартфонов Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ и Galaxy S10e выпустили втору...
Первые фото со 108-Мп камеры Xiaomi Mi C...
Первые фото со 108-Мп камеры Xiaomi Mi CМы уже писали о том, что топовый смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro получит основную камеру с главным датчиком из...
Планшет Honor Tab 6 получит 8-ядерный пр...
Планшет Honor Tab 6 получит 8-ядерный прСетевые источники раздобыли сведения о планшете Honor Tab 6, который еще не был представлен официально. В...
Xiaomi Mi CC9 Pro со 108 Мп камерой пока...
Xiaomi Mi CC9 Pro со 108 Мп камерой покаКомпания Xiaomi опубликовала официальный рендер смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro, тем самым подтвердив факт ег...


Обзор ADATA XPG Spectrix D60G 2x16GB DDR4-3000MHz (AX4U3000316G16-DBG)Обзор ADATA XPG Spectrix D60G 2x16GB DDR4-3000MHz (AX4U3000316G16-DBG)
Обзор Playme TAU. Недорогой видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор Playme TAU. Недорогой видеорегистратор с магнитным креплением
Обзор realme 5 Pro 4/64GB. Плюсы и минусы нового смартфонаОбзор realme 5 Pro 4/64GB. Плюсы и минусы нового смартфона
Обзор карты памяти GOODRAM microSDXC 128GB IRDM (IR-M3AA-1280R12)Обзор карты памяти GOODRAM microSDXC 128GB IRDM (IR-M3AA-1280R12)
Обзор Transcend ESD240C (TS240GESD240C). Быстрый внешний SSDОбзор Transcend ESD240C (TS240GESD240C). Быстрый внешний SSD
Обзор GOLD EXPRESS. Киберпанк во всей кр...
Обзор GOLD EXPRESS. Киберпанк во всей крОчень часто небольшие студии берут идею, переделывают ее на свой лад и получается даже лучше, чем у ориги...
Предварительный обзор ASUS TUF Gaming VG...
Предварительный обзор ASUS TUF Gaming VGВ последнее время многие производители делают большой упор на 4К-мониторах, которые уже стали более-менее...
Предварительный обзор Bang & Olufsen Beo...
Предварительный обзор Bang & Olufsen BeoИногда на рынок выходят наушники для тех пользователей, которые хотят насладиться максимальным уровнем ка...
Предварительный обзор Razer Tartarus Pro...
Предварительный обзор Razer Tartarus ProУ компании Razer есть довольно необычное и очень интересное устройство, которое позволяет играть с максим...
В России представили HONOR 9X. Бюджетный...
В России представили HONOR 9X. Бюджетный24 октября в Москве состоялась официальная презентация смартфона HONOR 9X. Он получил тройную камеру, бол...
Предварительный обзор iQOO Neo 855. Очен...
Предварительный обзор iQOO Neo 855. ОченСовременные производители смартфонов, особенно те, что могут похвастаться популярным названием, давно пер...
Dyson презентовала самую быструю сушилку...
Dyson презентовала самую быструю сушилку24 октября в Москве состоялась официальная презентация новой сушилки для рук Dyson Airblade 9kJ, которая ...
Обзор Xiaomi Mi 9 Lite 6/128GB. Плюсы и ...
Обзор Xiaomi Mi 9 Lite 6/128GB. Плюсы и 24 октября в Москве состоялась официальная презентация Xiaomi Mi 9 Lite. Смартфон получил AMOLED дисплей ...
Плюсы и минусы realme 5 64GB и realme 5 ...
Плюсы и минусы realme 5 64GB и realme 5 23 октября в Москве состоялась официальная презентация новых моделей от realme: 5 и 5 Pro. Обе новинки по...
Обзор 5 сезона PUBG. Новый Мирамар и бое...
Обзор 5 сезона PUBG. Новый Мирамар и боеФанатам пряток и выживания в суровом виртуальном мире сделали настоящий подарок — пятый сезон PUBG готов ...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 9 Lite. ...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 9 Lite. В крупных компаниях приняли хитрое решение — зачем выпускать кардинально новые устройства, если можно бра...
Обзор Lust from Beyond. Игра для соверше...
Обзор Lust from Beyond. Игра для совершеОчень часто ко мне в руки попадают игры, от которых хочется отказаться еще на момент загрузки. Но, так уж...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor