MSI выпускает обновления BIOS для устранения последних уязвимостей

MSI быстро работает над решениями с тех пор, как получил официальное уведомление от Intel о том, что текущая версия микрокода Intel может быть подвержена недавно выявленным уязвимостям безопасности.Чтобы обеспечить бесперебойную работу любой системы на материнских платах MSI Z370, Intel® и MSI круглосуточно работают над подготовкой обновленного микрокода и выпуском новых обновлений BIOS, которые теперь доступны для загрузки.