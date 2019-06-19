MX Player для Android получил функцию «картинка в картинке»

MX Player знакомый многим пользователям Android, является одним из редких приложений, которые делают все правильно. Приложение регулярно получает новые полезные функции. Совсем недавно команда разработчиков добавила поддержку Chromecast для потоковой передачи контента в Интернете , а последнее обновление включает функцию «картинка в картинке».

Новый режим воспроизведения видео доступен в версии приложения 1.11.3 и работает на устройствах под управлением Android 8.0 Oreo и выше. Он активируется специальной кнопкой во время воспроизведения, в правой верхней части экрана. После включения PiP видео свернется в небольшое окно, вы переместитесь в список воспроизведения, затем можно свернуть приложение или запустить другое, воспроизведение будет продолжаться в небольшом окне. Окно можно переместить на любую часть экрана.