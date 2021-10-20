Magic Eraser на Pixel 6 позволяет удалять ненужные объекты на фотографиях

Google делает ставку на свой первый процессор для смартфонов, поскольку он разработан на основе искусственного интеллекта и обеспечивает гораздо лучшую производительность машинного обучения. Одна из областей, где это особенно полезно - это камера. Сегодня Google представила новую функцию под названием Magic Eraser для Pixel 6, которая позволяет пользователям удалять ненужные объекты с фона фотографии.

Magic Eraser довольно проста - вы можете выбрать объект на фотографии, и он будет удален, а искусственный интеллект заполнит пространство так, чтобы оно соответствовало остальной части фона. Что в нем уникально, так это то, что он также может автоматически обнаруживать объекты на изображении, которые вы, возможно, захотите удалить. Например, если ясно, что изображение сфокусировано в группе людей, находящихся рядом с камерой, Magic Eraser может предложить удалить других людей на заднем плане. Помимо Magic Eraser, чип Google Tensor обеспечивает другие полезные функции вычислительной фотографии на Pixel 6, включая вычислительное видео. Google заявляет, что с Pixel 6 теперь можно запускать HDRnet для видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Это означает, что процессор может применять улучшения HDR к каждому кадру видео, соответствуя качеству, которое вы обычно получаете только от пиксельной фотографии. Это также обеспечивает еще более плавную стабилизацию видео при таком разрешении и частоте кадров.
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