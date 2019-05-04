Майк miCKe Нгуен вернулся в команду Alliance после перерыва

Alliance объявила игроков состава по Dota 2, информация об окончательном ростере появилась в социальных сетях организации.

Майк miCKe Нгуен вернулся в команду после перерыва в полтора месяца — он уходил в инактив из-за проблем с рукой.

Омар Madara Дабасас остался на своей роли: игрок продолжит выступать за Alliance в качестве стендина. Он будет заменять Макса qojqva Брокера в ближайшие несколько недель.

Таким составом команда выступит на ESL One Birmingham 2019, который пройдет с 28 мая по 2 июня. Alliance также сыграет в европейских отборочных на последний мейджор сезона Dota Pro Circuit.