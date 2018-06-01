Майнинг отель для фермы - в чем преимущество перед квартирой?

2018-06-01, Автор - Айдар Ибрагимов; [144]

Майнинг осуществляется с помощью специального оборудования, зачастую собранного на основе комплектующих для компьютера или специальных майнинг-ферм. Энтузиасты продолжают собирать майнинг-фермы на основе видеокарт, а более продвинутые майнеры закупаются специальными майнинг-фермами. При работе данных ферм возникает несколько существенных проблем. Во-первых, значительно увеличивается энергопотребление и нагрузка на проводку. Во-вторых, все это оборудование охлаждается вентиляторами, от воя которых находится в комнате дольше определенного времени невозможно. Так как майнинг всегда осуществляется путем постоянного онлайн соединения через Интернет - обеспечение стабильного выхода в сеть является неотъемлемой необходимостью.

Для решения всех данных возникающих проблем существует майнинг отель для фермы WattsOn. Уже по названию данной компании видно, что обеспечение стабильного энергоснабжения является неотъемлемой задачей для данной организации. Передав свое оборудование для майнинга в майнинг отель на обслуживание вы решаете все проблемы связанные с необходимостью обеспечения стабильности работы всего оборудования. Даже при возникновении какой-либо внештатной ситуации ваше оборудование осмотрит, оценит технический специалист майнинг отеля. По сути дела вы будете лишь решать какую криптовалюту ваше оборудование сегодня будет майнить, когда следует обновить оборудование и как потратить заработанную криптовалюту.

Майнинг отель WattsOn принимает для размещения как специализированные фермы для майнинга, так и собранные на основе компьютерных видеокарт майнинг фермы. У большинства майнеров всегда встает вопрос куда вкладываться - в майнинг ферму или в видеокарты? Объективно все зависит от ваших инвестиционных возможностей. Если они невелики, то следует инвестировать в видеокарты, если существенны - в майнинг фермы. Связано это с тем, что видеокарты вы сможете в любой момент продать геймерам и отбить часть стоимости, а майнинг фермы будут пользоваться спросом лишь при росте на рынке криптовалют, чего в последнее время не наблюдается.


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