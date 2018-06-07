Маршрутизаторы ASUS и DLINK уязвимы VPNFilter

Неделю или два назад мы сообщили о вредоносном ПО VPNFilter. Эта вредоносная программа нацеливается на новые типы маршрутизаторов и атакует используя новые возможности, вставляя вредоносный код в сетевой трафик.Две недели назад мы сообщали, что устройства, на которые распространяется вредоносное ПО, называемое VPNFilter, - это сетевое оборудование Linksys, MikroTik, NETGEAR и TP-Link в пространстве малого и домашнего офиса (SOHO), а также на (NAS) QNAP устройствах подключение к сети.