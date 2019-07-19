Масштабное обновление MOONTON Epicon 2019: The Future Begins и чемпионат мира

У игроков со всего мира отныне особенно много поводов для радости, ведь компания MOONTON, разработчик одной из самых популярных в мире мобильных игр Mobile Legends: Bang Bang, представляет множество вдохновляющих анонсов и сюрпризов в рамках всемирной конференции MOONTON Epicon 2019: The Future Begins.

18 июля 2019 года в Connexion Conference & Event Centre города Куала-Лумпур прошла всемирная конференция, объединившая участников из Китая, Сингапура, Малайзии и других стран во имя чествования невероятного роста и успеха вселенной Mobile Legends, а также ради объявления планов компании на будущее. Среди основных анонсов, в первую очередь, стоит выделить первый международный чемпионат по Mobile Legends: Bang Bang, который пройдет в Axiata Arena, Куала-Лумпур, Малайзия, с 11 по 17 ноября 2019 года.