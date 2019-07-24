Медиаплеер VLC критически небезопасен

VLC является одним из самых популярных кроссплатформенных медиаплееров во всем мире, во многом благодаря тому, что он полностью бесплатный и с открытым исходным кодом. Немецкое агентство безопасности CERT-Bund обнаружило серьезный недостаток безопасности в VLC и оценила уязвимость в 9,8 балла из 10, что классифицирует ее как «критическую».

Уязвимость позволяет выполнять удаленное выполнение кода и злоумышленники могут устанавливать, изменять или запускать программное обеспечение без какой-либо авторизации. Кроме того, его даже можно использовать для раскрытия файлов в хост-системе.

Это затрагивает большинство версий VLC, включая версии для Windows, Linux и Unix. Только версия macOS безопасна. Разработчики уже трудятся над патчем, но к сожалению пока они не закончат единственный способ обезопасить ваш компьютер - удалить VLC.