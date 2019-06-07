МегаФон и Cinia готовят новый проект

Компании МегаФон и Cinia представили свой грандиозный проект, который позволит соединить «кабелем» Токио и Хельсинки благодаря новой полосе. Данную полосу кладут на дне Серверного Ледовитого океана и общая длинна составит 10 тысяч километров. На текущий момент самой длинной линией является полоса Greenland Connect, протяжность которой всего 4800 километров. Благодаря данной линии получится уменьшить скорость передачи данных, понизить пинг и предоставить больше возможностей провайдерам для улучшения общей скорости в сети. Конечно, такого рода проекты быстро не получится реализовать и на решение проблем уйдет какое-то время, но сам факт данного проекта уже радует — технологии не стоят на месте и интернет с каждым годом улучшают.