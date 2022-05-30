Мессенджер Telegram Premium больше не будет «бесплатным навсегда»

С момента своего глобального запуска мессенджер Telegram позиционировал себя как «бесплатный навсегда». Это сообщение появилось при установке программы на Android. Точнее, лозунг был: «Telegram бесплатен навсегда. Без рекламы. Без абонентской платы». Но теперь, похоже, что-то вот-вот изменится. Разработчик Алессандро Палуцци сообщил, что текст слайда изменился в разделе с переводами для клиентских приложений мессенджера. Теперь это выглядит так: «Telegram предлагает бесплатное неограниченное облачное хранилище для чатов и медиафайлов». Хотя официального заявления от разработчиков пока не поступало, можно предположить, что это подготовка к запуску Telegram Premium.

Осенью 2021 года в мессенджере появилась реклама: объявления стали показывать в больших каналах и группах. Ранее были анонсированы и премиум-функции: в частности, владельцы платных аккаунтов получат специальный значок рядом с именем, им будут доступны полноэкранные эмодзи и некоторые другие возможности.
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