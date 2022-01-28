Messenger от Meta получил сквозное шифрование

Приложение Messenger (софт, разработанный компанией Facebook) добавил сквозное шифрование (E2EE) в чате в 2016 году, когда приложение еще называлось Facebook Messenger, а Meta по-прежнему называлась Facebook. Теперь многое изменилось, но дополнительная функция полностью доступна для всех, с переключателями для шифрования текстовых сообщений, а также групповых чатов и звонков. Meta также обсудила переход на E2EE по умолчанию, но это может произойти не раньше следующего года, поскольку некоторые регулирующие органы утверждают, что это нанесет ущерб общественной безопасности. Пользователи Messenger могут подключиться к безопасным чатам двумя способами: либо в режиме исчезновения, проведя пальцем вверх по существующему чату, чтобы войти в чат, в котором сообщения автоматически исчезают при закрытии окна, либо в исходной версии, представленной в 2016 году как Secret Conversations.

Вы можете включить эту функцию, переключив значок блокировки при запуске нового чата. Помимо полного развертывания этой технологии, в Messenger также есть несколько новых функций, которые можно включить. Теперь в чатах со сквозным шифрованием вы можете использовать GIF-файлы, стикеры, реакции и долгое нажатие, чтобы отвечать или пересылать сообщения. Вы также можете сохранять различные медиафайлы, которыми обменивались в чатах, и есть уведомление о снимке экрана в стиле Snapchat, которое будет развернуто в течение следующих нескольких недель.