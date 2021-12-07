Meta добавит в Instagram новую функцию для защиты подростков

Meta объявила, что добавляет в Instagram некоторые новые функции, предназначенные для защиты подростков в Интернете. Компания представляет функцию Take Break в США, Великобритании, Ирландии, Канаде, Австралии и Новой Зеландии и они также запускают некоторые новые инструменты для родителей.

Родители знают, что лучше всего для их подростков, поэтому в марте компания планирует запустить первый инструмент, который поможет им направлять и поддерживать своих подростков в Instagram. Родители смогут видеть, сколько времени их дети проводят в Instagram и устанавливать временные ограничения. Компания также даст подросткам новую возможность уведомлять своих родителей, если они заявят о ком-либо, давая их родителям возможность поговорить об этом с ними. Это первая версия данной функции, со временем компания продолжит добавлять дополнительные опции.
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