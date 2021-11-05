Meta запускает новые инструменты для групп Facebook

Новый набор инструментов для групп Facebook разработан для того, чтобы помочь администраторам улучшить группы с помощью новых функций.

Сегодня Meta провела саммит сообществ Facebook и анонсировала новые инструменты для групп Facebook, которые позволяют строителям сообществ добиваться большего вместе. Сообщества продолжают развиваться, и Meta хочет, чтобы людям было легче пользоваться инструментами по-новому и получать от этого удовольствие. Компания также продолжает инвестировать в новые способы обеспечения безопасности групп на своей платформе. Каждая группа развивает свою культуру. Чтобы их группы выглядели и чувствовали себя уникальными, администраторы смогут:
  • Легко настраивайте цвета, фон публикации и шрифты , отображаемые в группах, а также смайлики, которые участники могут использовать для реагирования на контент.
  • Используйте наборы функций для выбора предустановленных коллекций форматов сообщений, значков, инструментов администрирования и прочего, которые можно включить для их группы одним щелчком мыши, чтобы сообщества могли взаимодействовать так, как они хотят.
  • Предложите участникам предпочтительные форматы, которые они будут использовать при публикации сообщений в своей группе. Это появится в новой кнопке публикации, которая остается с участниками, пока они просматривают группу, устраняя необходимость прокрутки назад к началу, когда они будут готовы к публикации.
  • Создайте уникальное приветственное сообщение и поделитесь правилами группы, которые новые участники будут автоматически получать при присоединении к группе, чтобы они могли быстрее развить чувство принадлежности.
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