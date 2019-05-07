Microsoft Cortana будет звучать как живой помощник

Современные голосовые помощники такие как Microsoft Cortana, Amazon, Alexa и Google добавили в нашу жизнь частичку будущего. Но разговаривать с ними как с обычным человеком по-прежнему неудобно, постоянно выкрикивая команды. На сегодняшней конференции разработчиков, Microsoft дала нам представление о том, как Cortana может улучшить эту возможность.

Используя технологию Semantic Machines, приобретенного Microsoft в прошлом году, компания планирует, чтобы Cortana поняла вас на любом уровне разговора. На демонстрационном видео видно, как руководитель вошел в офис, поддерживая постоянный разговор с Cortana. Она смогла получить краткое изложение своего расписания, перенести встречи при бронировании номеров и найти время для встречи с коллегами, поддерживая реалистичный разговор с виртуальным помощником. Реакция и ответы у Microsoft Cortana звучали живыми, и заметьте что руководитель ни разу не назвал никакой команды. Все демонстрационное взаимодействие в основном звучало как телефонный разговор между двумя людьми.

По словам генерального директора Microsoft, Сатьи Наделлы, умные разговоры Cortana — это способ выйти за рамки хрупких, основанных на командах взаимодействий, которые мы имеем сегодня с голосовыми помощниками. Он сравнивает его с открытой сетью, где каждый браузер может просматривать большинство событий.