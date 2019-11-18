Microsoft Cortana не будет поддерживаться 31 января

Microsoft закроет свое приложение Cortana на Android и iOS с 31 января следующего года. Производитель поясняет, что контент, созданный в приложении, будет по-прежнему доступен через Cortana в Windows, но в самом приложении или в Microsoft Launcher.

Кроме того, приложение Microsoft To Do позволит вам получать доступ к спискам напоминаний и задачам, которые автоматически синхронизируются. Cortana также будет в дальнейшем интегрирована в приложения Microsoft 365. После 31 января будет доступна новая версия Microsoft Launcher без приложения Cortana.