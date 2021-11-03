Microsoft Editor получает новый Context IQ, чтобы улучшить рабочий процесс

На этой неделе Microsoft объявила, что внедрила Context IQ в популярный редактор Microsoft Editor, чтобы помочь улучшить ваш рабочий процесс, независимо от того, являетесь ли вы опытным автором или составляете свой второй пост в блоге. Context IQ был создан для предоставления интеллектуальных предложений, основанных на ваших собственных записях, которые выводят приложение Microsoft Editor на новый уровень, предоставляя пользователям автоматическую помощь.

Первый опыт, который будет преобразован Context IQ, это редактор Microsoft. Редактор уже помогает вам писать уверенно, исправляя грамматику и орфографию в документах, электронной почте и в Интернете. Возможно, вы знакомы с некоторыми новыми возможностями редактора, например с тем, как он дает контекстно-зависимые предложения при вводе и автозаполнении предложений в таких местах, как Outlook, Word Online и т.д. Редактор Microsoft с Context IQ ускоряет работу и сводит к минимуму отвлекающие поиски. Почти каждый пятый офисный работник считает «поиск нужных файлов» препятствием № 1 для удаленной работы, 54% заявили, что тратят время на поиск файлов в онлайн-файловых системах.