Microsoft Editor получает новый Context IQ, чтобы улучшить рабочий процесс

Первый опыт, который будет преобразован Context IQ, это редактор Microsoft. Редактор уже помогает вам писать уверенно, исправляя грамматику и орфографию в документах, электронной почте и в Интернете. Возможно, вы знакомы с некоторыми новыми возможностями редактора, например с тем, как он дает контекстно-зависимые предложения при вводе и автозаполнении предложений в таких местах, как Outlook, Word Online и т.д. Редактор Microsoft с Context IQ ускоряет работу и сводит к минимуму отвлекающие поиски. Почти каждый пятый офисный работник считает «поиск нужных файлов» препятствием № 1 для удаленной работы, 54% заявили, что тратят время на поиск файлов в онлайн-файловых системах.