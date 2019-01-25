Microsoft Office 365 доступен в Mac App Store

Microsoft Office 365 теперь доступен в Mac App Store. В нее входят все те же стандартные приложения Word, Excel, Powerpoint, Outlook, OneNote и OneDrive.

До сих пор единственным способом получить Office 365 для Mac была прямая загрузка из Microsoft. Программному гиганту все же удалось сделать Mac версию Office уникальными благодаря таким функциям, как Dark Mode и Continuity Camera, которые позволяют быстро импортировать изображения с устройств iOS. В течении месяца, обладатели Mac смогут бесплатно протестировать Office 365. После чего стоимость составит 70 долларов в год.