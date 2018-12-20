Microsoft Office обновляет сервис

Модернизированный портал Microsoft Office.com, запускает одноименное приложение Office для Windows 10, которое служит концентратором для каждой современной версии Office, будь то подписка 365, бесплатный пакет Office Online или автономные инструменты, такие как Office 2016 и Office 2019.

Приложение Office бесплатное (не считая самого производительного программного обеспечения) и заменит My Office, если вы являетесь пользователем Office 365. Первоначально обновление распространится на участников Windows Insider, а после, обновление должно придти для всех пользователей Windows 10 в ближайшее время. Программное обеспечение является строго необязательным, но оно будет предустановлено на новых ПК начиная с лета.