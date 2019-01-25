Microsoft Office появился в Mac App Store

Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote и OneDrive теперь доступны в Mac App Store. Вы можете загрузить приложения отдельно или в виде пакета Office 365. В любом случае вам нужно будет купить подписку на Office 365, чтобы использовать Word, Excel, PowerPoint и Outlook.

Чтобы было ясно, это все те же приложения, которые пользователи Mac загружали из Microsoft, теперь появился еще один способ. Как и все другие приложения Mac App Store, приложения Office, загруженные из App Store, могут использовать механизм автоматического обновления.