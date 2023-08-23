Microsoft Paint получит поддержку ИИ

Microsoft Paint может стать следующим приложением в операционной системе Windows, получившим обработку контента с использованием искусственного интеллекта . Согласно сообщению от информационного издания Windows Central, Microsoft исследует способы внедрения функций, которая позволит пользователю создавать контент в приложении посредством ввода обычной текстовой подсказки — например, можно не рисовать круг, а просто написать команду и софт сделает это самостоятельно. Анонимные источники сообщили Windows Central, что функция на базе искусственного интеллекта будет работать на основе той же технологии, что и в Bing Image Creator.

На текущий момент это достаточно простое решение, которое в определённом смысле имеет преимущества над конкурентами, но если смотреть глобально, то ИИ проигрывает лидерам рынка по качеству отрисовки и точности. На изображении, которое показали инсайдеры (верить ему или нет — вопрос открытый, потому что сам производитель никакой информации по этому вопросу не предоставляет и не комментирует инфоповод) показана кнопка Мagic Paint, а также боковая панель, позволяющая вводить команды для генерации изображения. Возможно, после этого вы сможете передать это изображение на холст, чтобы внести какие-либо изменения, но пока ещё рано говорить о том, как именно это будет работать. Помимо Paint, по сообщениям источника издания Windows Central, компания Microsoft также планирует интегрировать ИИ в другие приложения в будущем.
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