Microsoft Paint получит поддержку ИИ…

На текущий момент это достаточно простое решение, которое в определённом смысле имеет преимущества над конкурентами, но если смотреть глобально, то ИИ проигрывает лидерам рынка по качеству отрисовки и точности. На изображении, которое показали инсайдеры (верить ему или нет — вопрос открытый, потому что сам производитель никакой информации по этому вопросу не предоставляет и не комментирует инфоповод) показана кнопка Мagic Paint, а также боковая панель, позволяющая вводить команды для генерации изображения. Возможно, после этого вы сможете передать это изображение на холст, чтобы внести какие-либо изменения, но пока ещё рано говорить о том, как именно это будет работать. Помимо Paint, по сообщениям источника издания Windows Central, компания Microsoft также планирует интегрировать ИИ в другие приложения в будущем.