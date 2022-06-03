Microsoft Store в Windows станет намного лучше

Microsoft Store теперь встроен в ПК с ARM Windows, поэтому на таких устройствах, как Surface Pro X и Lenovo Yoga C630 , все будет работать быстрее. Немного шокирует то, что магазин еще не был должным образом обновлен для ARM, учитывая, что Windows 10 а теперь и 11 доступен на ПК ARM уже более четырех лет. Microsoft также в целом улучшила скорость навигации по Магазину на всех компьютерах, а не только на ПК с ARM. Также улучшились автоматические обновления приложений. Microsoft сообщила в своем блоге: «Мы пропустим открытые вами приложения, чтобы вы не потеряли важную работу. Вы можете обновить приложения позже в Microsoft Store». Опять же, немного удивительно, что это еще не реализовано, но даже Google Play Store на Android иногда пытается обновить приложение, пока вы его используете.