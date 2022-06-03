Microsoft Store в Windows станет намного лучше

Магазин Microsoft Store является основным магазином приложений для Windows 10 и 11 и в прошлом году он подвергся капитальному ремонту, как раз к первой версии Windows 11. Теперь на подходе еще больше улучшений. В настоящее время Microsoft выпустила Windows 11 Insider Preview Build 25131, предназначенную для людей, которые хотят протестировать последние улучшения Windows. В сборке есть несколько новых функций для Microsoft Store, которые заслуживают внимания, особенно с учетом того, что в Магазине появляется все больше популярных приложений.

Microsoft Store теперь встроен в ПК с ARM Windows, поэтому на таких устройствах, как Surface Pro X и Lenovo Yoga C630 , все будет работать быстрее. Немного шокирует то, что магазин еще не был должным образом обновлен для ARM, учитывая, что Windows 10 а теперь и 11 доступен на ПК ARM уже более четырех лет. Microsoft также в целом улучшила скорость навигации по Магазину на всех компьютерах, а не только на ПК с ARM. Также улучшились автоматические обновления приложений. Microsoft сообщила в своем блоге: «Мы пропустим открытые вами приложения, чтобы вы не потеряли важную работу. Вы можете обновить приложения позже в Microsoft Store». Опять же, немного удивительно, что это еще не реализовано, но даже Google Play Store на Android иногда пытается обновить приложение, пока вы его используете.
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