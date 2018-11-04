Microsoft SwiftKey Beta для Android теперь позволяет искать из Bing

Клавиатура Microsoft SwiftKey на Android получает дополнительные функции, а именно интегрированный поиск Bing, который реализован в последней бета-версии приложения.

Теперь вы можете найти любую информацию, которая вам может понадобиться, находясь в вашем текущем приложении, например, если вы печатаете сообщение. Эта функция довольно простая и не так хорошо интегрирована в клавиатуру, как поиск Google в Gboard, но, безусловно, имеет свои преимущества. Из веб-поиска, который появляется над вашим текущим приложением, вы можете поделиться URL-адресом, либо щелкнуть и обрезать скриншот, чтобы сделать то же самое.

Обновленная бета-версия приложения для клавиатуры теперь доступна для загрузки в Google Play.