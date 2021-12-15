Microsoft Teams получило сквозное шифрование

У нас отличные новости — теперь вы можете совершать звонки в Microsoft Teams с уверенностью, что они будут в достаточной степени безопасными. Информационное издание The Verge сообщает, что Microsoft сделала сквозное шифрование широко доступным для личных звонков после публичного тестирования этой функции с октября текущего года. Если ИТ-администратор вашей компании включает E2EE и обе стороны вызова решат использовать эту функцию, злоумышленникам должно быть намного сложнее следить за разговорами. Microsoft предупредила, что вы потеряете несколько важных функций, если будете использовать более строгое шифрование, включая запись, перевод вызовов, расширение до групповых вызовов и живых субтитров. Вам придется отключить E2EE, чтобы восстановить эти возможности, но в этом случае сквозного шифрования звонка уже не будет. Значит, пользователю придётся выбирать, какая из функций ему действительно необходима.

И это вполне ожидаемо, ведь если пользователь использует технологию для созданию субтитров при разговоре, то эта информация просто обязана попасть сначала на сервер Microsoft. Сквозное шифрование не позволяет никому, кроме предполагаемых участников звонка, расшифровать данные вызовов — это отлично подходит для обеспечения конфиденциальности, но не такая уж хорошая новость для компаний, правительств и правоохранительных органов, которым нужны бэкдоры. Ведь теперь пользователи теоретически могут использовать этот софт для нелегальных задач.