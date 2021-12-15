Microsoft Teams получило сквозное шифрование

У нас отличные новости — теперь вы можете совершать звонки в Microsoft Teams с уверенностью, что они будут в достаточной степени безопасными. Информационное издание The Verge сообщает, что Microsoft сделала сквозное шифрование широко доступным для личных звонков после публичного тестирования этой функции с октября текущего года. Если ИТ-администратор вашей компании включает E2EE и обе стороны вызова решат использовать эту функцию, злоумышленникам должно быть намного сложнее следить за разговорами. Microsoft предупредила, что вы потеряете несколько важных функций, если будете использовать более строгое шифрование, включая запись, перевод вызовов, расширение до групповых вызовов и живых субтитров. Вам придется отключить E2EE, чтобы восстановить эти возможности, но в этом случае сквозного шифрования звонка уже не будет. Значит, пользователю придётся выбирать, какая из функций ему действительно необходима.

И это вполне ожидаемо, ведь если пользователь использует технологию для созданию субтитров при разговоре, то эта информация просто обязана попасть сначала на сервер Microsoft. Сквозное шифрование не позволяет никому, кроме предполагаемых участников звонка, расшифровать данные вызовов — это отлично подходит для обеспечения конфиденциальности, но не такая уж хорошая новость для компаний, правительств и правоохранительных органов, которым нужны бэкдоры. Ведь теперь пользователи теоретически могут использовать этот софт для нелегальных задач.
Комментарии и отзывы Microsoft Teams
Microsoft Teams получило сквозное шифрование…
Microsoft Teams получило сквозное шифрованиеУ нас отличные новости — теперь вы можете совершать звонки в Microsoft Teams с уверенностью, что они буду…
Discord пока что откажется от криптовалюты…
Discord пока что откажется от криптовалютыВ понедельник генеральный директор Discord Джейсон Ситрон вселил страх (или радость) в сердца поклонников…
Facebook сменит название…
Facebook сменит названиеFacebook проводёт ребрендинг и изменит название компании уже на следующей неделе, сообщает издание The Ve…
В США будут ловить криптовалютных мошенников…
В США будут ловить криптовалютных мошенниковМинистерство юстиции США сформировало группу следователей для расследования использования криптовалюты в …
WhatsApp скопирует главную фишку Discord…
WhatsApp скопирует главную фишку DiscordГрупповые чаты WhatsApp вскоре будут очень напоминать серверы Discord. Информационные издания WABetaInfo …
YouTube полностью скроет счётчик дизлайков на роликах…
YouTube полностью скроет счётчик дизлайков на роликахЭксперимент YouTube со скрытием дизлайков был явно успешным — теперь популярная платформа видеороликов вн…
Злоумышленники украли 150 миллионов в криптовалюте…
Злоумышленники украли 150 миллионов в криптовалютеКрупномасштабные кражи криптовалюты остаются серьезной головной болью правоохранительных органов по всему…
Amazon закрывает рейтинг Alexa.com спустя 25 лет существован…
Amazon закрывает рейтинг Alexa.com спустя 25 лет существованДо того, как Amazon Alexa стала известна как голосовой помощник гиганта электронной коммерции, это было н…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor