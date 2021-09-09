Microsoft Teams получит тонну новых функций на основе ИИ

Пандемия COVID-19 вызвала огромный сдвиг в сторону удаленной работы, хотя многие люди все еще хотят вернуться в офис. Таким образом, будущее работы вполне могут проводить в гибридной среде — чтобы помочь учесть это, Microsoft Teams получает набор функций для поддержки гибридных собраний. Среди них функция Cameo для презентаций в PowerPoint Live. Вы сможете добавить свой канал камеры Teams, и вы сможете выбрать, как и где вы хотите отображаться на слайдах. Microsoft планирует выпустить этот инструмент в начале следующего года. Также в начале 2022 года появится функция на основе искусственного интеллекта, называемая тренером ораторов, которая слушает вашу речь и предлагает советы о вашем темпе и времени, а также предлагает напоминание, когда вы кого-то прерываете. В ближайшие месяцы Microsoft добавит инструмент автоматической коррекции освещения.

В то же время он обновит режим компаньона в Teams Mobile. Последний позволит лично посетителям иметь легкий доступ к таким функциям, как чат и живые реакции, а также к элементам управления для собрания и подключенных устройств. Кстати, Microsoft Teams скоро будет поддерживать интеллектуальные камеры таких производителей, как Jabra, Neat, Poly и Yealink. Активное отслеживание выступающих на базе искусственного интеллекта будет использовать визуальные подсказки, а также звук, чтобы помочь определить, кто говорит, и сосредоточиться на нем. При использовании нескольких видеопотоков участники собрания, находящиеся в одном физическом пространстве, помещаются в отдельную видеопанель. Между тем, инструмент распознавания людей может идентифицировать участников собрания и отображать их имена в профилях под панелью видео.