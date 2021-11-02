Microsoft Teams предоставляет аналитику качества звонков в реальном времени

На этой неделе Microsoft представила в своей службе Microsoft Teams аналитику качества звонков в реальном времени.

Информация о пользователе и устройстве (имя *, IP-адрес, региональное местоположение, устройство, ОС)

Комната Microsoft Teams (Surface Hub, дисплей Teams, панель совместной работы)

IP-телефоны Microsoft Teams

Тип подключения (проводной, Wi-Fi, WWAN)

Изменения в типе подключения (подключено к Wi-Fi или Wi-Fi к WWAN)

Изменения IP-адресов, связанные с изменением подключения

Сетевые показатели (джиттер, потеря пакетов, время приема-передачи)

Совместное использование аудио, видео и приложений (битрейт, частота кадров)

Предоставление статистики качества звонков для запланированных встреч в централизованной «административной консоли», чего раньше никогда не было на предыдущих платформах Microsoft. Не требуется никаких дополнительных шагов на уровне клиента для включения функции RTA. Функция включает в себя: