Microsoft Visio теперь доступен всем подписчикам Microsoft 365 Commercial

Microsoft объявила, что предоставила возможность доступа к своему приложению построения диаграмм Microsoft Visio по всему миру для всех подписчиков Microsoft 365 Commercial. Microsoft Visio была доступна в течение некоторого времени и предоставляет компаниям и частным лицам возможность создавать различные визуальные эффекты из базовых диаграмм, блок-схем, бизнес-матриц, диаграмм Венна, диаграмм циклов, диаграмм пирамид, диаграмм процессов и базовых блок-схем. Приложение включает в себя четыре десятка шаблонов и сотни фигур, которые помогут вам начать работу, и теперь доступно всем, у кого есть коммерческая подписка на Microsoft 365.

Сегодня 75 миллионов человек могут создавать, редактировать и публиковать диаграммы - либо в веб-приложении Visio, либо непосредственно в Microsoft Teams - в рамках своей подписки на Microsoft 365. Компания начала развертывание Visio в Microsoft 365 для подписчиков по всему миру и планирует завершить развертывание к концу января 2022 года.
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