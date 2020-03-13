Microsoft Windows 10X разрабатывает новый File Explorer

2020-03-13, Автор - Ramil; Продукт - File Explorer; [81]
Microsoft продолжает работу над новой операционной системой Windows 10X. Компания выпустила эмулятор для того, чтобы пользователь смог опробовать возможности и протестировать данное приложение.

Новая операционная система Windows 10X немало изменений в пользовательский интерфейс. Программное обеспечение File Explorer тоже получит обновление. В основе OneDrive лежит новый Windows 10X File Explorer - легкое решение, которое позволит пользователям просматривать и перемещать свои файлы между облаком и локальным ПК.

Windows 10X File Explorer предоставляет поддержку как светлого, так и темного режимов.

Комментарии и отзывы File Explorer
Обзор Intego VX-1100S. Сигнатурный комбо-видеорегистратор с управлением жестамиОбзор Intego VX-1100S. Сигнатурный комбо-видеорегистратор с управлением жестами
Лучшая видеокарта Radeon RX 5700 XT. ASUS ROG Radeon RX 5700 XT GAMING OC (ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING)Лучшая видеокарта Radeon RX 5700 XT. ASUS ROG Radeon RX 5700 XT GAMING OC (ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING)
Обзор Cougar Rampart. Игровое кресло с максимальным комфортомОбзор Cougar Rampart. Игровое кресло с максимальным комфортом
Обзор BIOSTAR X570GT Ver. 6.x. Материнская плата с топовым чипсетом без переплатыОбзор BIOSTAR X570GT Ver. 6.x. Материнская плата с топовым чипсетом без переплаты
Обзор CORSAIR iCUE 465X RGB (CC-9011188-WW). Корпус с адресной многоцветной подсветкойОбзор CORSAIR iCUE 465X RGB (CC-9011188-WW). Корпус с адресной многоцветной подсветкой
Oppo представляет смартфон X2 Pro с дисп...
Oppo представляет смартфон X2 Pro с диспКомпания Oppo планировала представить свой новый смартфон Find X2 Pro на MWC, но мероприятие в конечном и...
Опубликована подборка качественных фото ...
Опубликована подборка качественных фото Компания Vivo опубликовала подборку качественных изображений представленного сегодня смартфона iQOO 3 5G,...
Xiaomi работает над умной складной бегов...
Xiaomi работает над умной складной беговНа краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin появился новый продукт складная беговая дорожка Kingsmith Sma...
Новый мод для Sekiro: Shadows Die Twice ...
Новый мод для Sekiro: Shadows Die Twice Новый мод Sekiro: Shadows Die Twice делает игру еще более сложной. Мод Enemy и Item Randomizer рандомизир...
Marvel представила тизер-трейлер фильма ...
Marvel представила тизер-трейлер фильма Черная Вдова - американский фильм издательства Marvel Studios. 24-ый по счету в киновселенной. В фильме с...
Представлен 13,3-дюймовый ноутбук Dynabo...
Представлен 13,3-дюймовый ноутбук DynaboБренд Dynabook пополнил ассортимент ноутбуков моделью Portege X30L, которая может похвастаться своей комп...
Смартфон Huawei P30 Lite получил стабиль...
Смартфон Huawei P30 Lite получил стабильКомпания Huawei выпустила стабильную версию фирменной оболочки EMUI 10 на основе Android 10 для прошлогод...
Смартфон Google Pixel 5 XL засветился на...
Смартфон Google Pixel 5 XL засветился наМы уже привыкли к тому, что утечки по смартфонах Google Pixel появляются задолго до анонса и, судя по все...
Смартфон Vivo APEX 2020 дебютирует 28 фе...
Смартфон Vivo APEX 2020 дебютирует 28 феСогласно официальному сообщению компании Vivi в социальной сети, презентация смартфона состоится 28 февра...
Представлен изогнутый монитор AOC CU32V3...
Представлен изогнутый монитор AOC CU32V3Компания AOC пополнила ассортимент изогнутых мониторов моделью CU32V3, которая получила безрамочный дизай...
Redmi Note 8 Pro мог быть похожим на Goo...
Redmi Note 8 Pro мог быть похожим на GooАвторитетный китайский инсайдер @AndroidSaint поделился довольно странным изображением одного из популярн...
Ноутбук MSI Creator 17 первым получит ди...
Ноутбук MSI Creator 17 первым получит диВ сети появилась информация о ноутбуке MSI Creator 17, который будет представлен в начале января на выста...
Обзор SVEN SRP-755. Радиоприемник с функцией колонки BluetoothОбзор SVEN SRP-755. Радиоприемник с функцией колонки Bluetooth
Обзор be quiet! Shadow Wings 2 White 120mm (BL091). Тихие корпусные вентиляторыОбзор be quiet! Shadow Wings 2 White 120mm (BL091). Тихие корпусные вентиляторы
Обзор SVEN 445. Недорогая акустическая система 2.0 с RGB-подсветкойОбзор SVEN 445. Недорогая акустическая система 2.0 с RGB-подсветкой
Обзор Sven PS-240. Портативная колонка с защитой IPX7 и TWSОбзор Sven PS-240. Портативная колонка с защитой IPX7 и TWS
Обзор Cougar Rampart. Игровое кресло с максимальным комфортомОбзор Cougar Rampart. Игровое кресло с максимальным комфортом
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor