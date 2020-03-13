Microsoft Windows 10X разрабатывает новый File Explorer

Microsoft продолжает работу над новой операционной системой Windows 10X. Компания выпустила эмулятор для того, чтобы пользователь смог опробовать возможности и протестировать данное приложение.

Новая операционная система Windows 10X немало изменений в пользовательский интерфейс. Программное обеспечение File Explorer тоже получит обновление. В основе OneDrive лежит новый Windows 10X File Explorer - легкое решение, которое позволит пользователям просматривать и перемещать свои файлы между облаком и локальным ПК.

Windows 10X File Explorer предоставляет поддержку как светлого, так и темного режимов.