Microsoft Word для Android установили более 1 миллиарда раз

Версия Microsoft Word для Android прошла отметку в 1 миллиард установок. Другие офисные приложения компании также неплохо работают. Приложение для работы с электронными таблицами Excel, PowerPoint, OneNote и OneDrive имеет более 500 миллионов установок, а клиент электронной почты Outlook для Android - более 100 миллионов установок. Эти цифры не обязательно загружаются из Google Play Store. Microsoft имеет соглашения с некоторыми производителями о предварительной установке своих приложений на различные устройства.

Эта веха также немного иронична. В прошлом месяце Билл Гейтс отметил в своем интервью, что его «самая большая ошибка за всю историю» упущена в мире мобильных ОС. Но несмотря на то, что мобильные усилия Microsoft никогда не достигли успеха ее конкурентов, ее мобильные версии Microsoft Office по-прежнему пользуются значительным проникновением на рынок, так же как и их настольные аналоги.