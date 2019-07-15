Microsoft Word для Android установили более 1 миллиарда раз

2019-07-15, Автор - Anna; Продукт - Microsoft Word ; [20]
Версия Microsoft Word для Android прошла отметку в 1 миллиард установок. Другие офисные приложения компании также неплохо работают. Приложение для работы с электронными таблицами Excel, PowerPoint, OneNote и OneDrive имеет более 500 миллионов установок, а клиент электронной почты Outlook для Android - более 100 миллионов установок. Эти цифры не обязательно загружаются из Google Play Store. Microsoft имеет соглашения с некоторыми производителями о предварительной установке своих приложений на различные устройства.

Эта веха также немного иронична. В прошлом месяце Билл Гейтс отметил в своем интервью, что его «самая большая ошибка за всю историю» упущена в мире мобильных ОС. Но несмотря на то, что мобильные усилия Microsoft никогда не достигли успеха ее конкурентов, ее мобильные версии Microsoft Office по-прежнему пользуются значительным проникновением на рынок, так же как и их настольные аналоги.

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