Microsoft будет защищать клиентов Copilot в суде

Компания Microsoft официально заявила своим клиентам, что она возьмёт на себя юридическую ответственность, если на клиентов подадут в суд за нарушение авторских прав при использовании услуг искусственного интеллекта Copilot. В своем блоге, посвященном инициативе под названием Copilot Copyright Commitment, директор по правовым вопросам Microsoft Брэд Смит заявил, что компания возьмёт на себя ответственность за любые потенциальные юридические риски, поскольку все больше правообладателей задаются вопросом о том, как компании, использующие ИИ, обращаются с защищёнными данными. Microsoft заявила, что выбрала этот путь по трём причинам — она хочет поддержать клиентов при использовании своих сервисов, она понимает обеспокоенность правообладателей и она создала защитные механизмы от возможности нарушения авторских прав.

«Если третья сторона предъявит коммерческому заказчику иск о нарушении авторских прав в связи с использованием ИИ от Microsoft, мы будем защищать пользователя и оплатим сумму любых судебных решений или урегулирований, полученных в результате судебного разбирательства, при условии, что заказчик использовал защитные механизмы и контентные фильтры», — сообщили в компании. Вероятно, это успокоит некоторых пользователей, которые достаточно активно работают с Copilot и не желают, чтобы в конечном итоге их засудили на миллионы долларов за функции искусственного интеллекта. Отличные новости на самом деле.