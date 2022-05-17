Microsoft добавил функцию записи под диктовку в OneNote для Windows

Microsoft OneNote — один из самых популярных инструментов для управления большими цифровыми блокнотами. Несмотря на то, что OneNote уже много лет поддерживает голосовую диктовку на некоторых платформах, она недоступна в классическом приложении для Windows. Недавно Microsoft выпустила новую бета-версию OneNote для Windows с номером сборки 15227.20000. В новой версии добавлена ​​кнопка «Диктовка», которая использует микрофон вашего компьютера для ввода заметок.

Как и веб-приложения и приложения UWP, функция «Диктовка» в Windows может вводить знаки препинания с определенными фразами. Вы можете сказать «точка, точка», чтобы вставить точку, «точка с запятой», чтобы добавить символ, «открыть скобку» и «закрыть скобку», чтобы поместить текст внутри скобки, и так далее. Голосовая диктовка по-прежнему недоступна в OneNote для Mac и в мобильных приложениях OneNote. Большинство клавиатур на Android и iOS/iPadOS поддерживают голосовой ввод, но они не могут вставлять все параметры форматирования в качестве встроенной функции диктовки в Windows и в Интернете.
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