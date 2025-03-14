Microsoft добавила ИИ в Блокнот в Windows 11

Компания Microsoft тестирует функцию ИИ-обобщения информации текстового формата в «Блокноте». В обновлении для участников программы Windows Insider в каналах Canary и Dev пользователи смогут выделять текст, нажимать правой кнопкой мыши и выбирать «Обобщить», чтобы получить краткое содержание выделенного фрагмента. «Блокнот» автоматически создаст краткое изложение текста и предложит изменить его длину. Также можно использовать сочетание клавиш Ctrl + M или выбрать «Обобщить» в меню Copilot. Как и другие ИИ-функции в Windows 11, для использования обобщений в «Блокноте» потребуется вход в учётную запись Microsoft. При этом, что немаловажно, в настройках приложения можно полностью отключить ИИ-возможности, если пользователь не хочет с ними работать или не хочет, чтобы его информация обрабатывалась на стороне IT-гиганта.

Кроме того, стоит напомнить, что в прошлом году Microsoft уже тестировала ИИ-инструмент «Переписать» в «Блокноте», но релиз до сих пор задерживается. Помимо ИИ-обобщений, Microsoft добавляет возможность просматривать недавно закрытые файлы в «Блокноте». Ещё одно нововведение появится в «Ножницах» — функция «Рисуй и удерживай». Теперь при разметке скриншота, если чуть дольше удерживать курсор при рисовании линии, стрелки, прямоугольника или овала, фигура автоматически выпрямится. Затем её можно изменить по размеру, переместить или отредактировать. Эта функция напоминает аналогичную возможность в продуктах Apple.