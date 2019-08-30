Microsoft допилила Skype до совершенства

Теперь пользователи смогут сохранять сообщения как черновики, показывать несколько фото и видео, предпросматривать медиа файлы.

Новый функционал будет доступен как в приложении для компьютера, так и на мобильных устройствах.

Также пользователи смогут делать на сообщениях закладки правой кнопкой мыши или удерживанием пальца на сообщении. Доступ к этим закладкам можно получить из специальной вкладки.

Еще упростится отправка нескольких фотографий. Вместо разбрасывания по диалогу, фото будут собраны в отдельный альбом. Появилась возможность предпросмотра всей медиа, что вы отправляете.

Все новые функции уже включены в последнюю версию Skype.