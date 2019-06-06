Microsoft и Oracle объединили облачные сервисы в единую сеть

Microsoft и Oracle решили объединить свои облачные сервисы. Это соглашение двух компаний о совместной работе позволит клиентам воспользоваться лучшими функциями Microsoft Azure и Oracle Cloud.

Клиенты также смогут настраивать свои решения с обеих платформ в соответствии с их различными потребностями. Обе компании будут устанавливать высокоскоростные сетевые каналы связи между своими центрами обработки данных, чтобы клиенты могли беспрепятственно переключаться между службами каждого поставщика.

Это также будет распространяться на службы поддержки клиентов и UX, поскольку клиентам в конечном итоге потребуется только одна учетная запись для входа в оба сервиса. Это особенно актуально для клиентов, которые уже пользуются услугами обоих провайдеров.