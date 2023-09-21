Microsoft интегрирует DALL-E 3 в ChatGPT

Также компания добавила новые функции для покупок в поисковой системе Bing. Соответственно, Bing теперь может задавать пользователям конкретные вопросы, чтобы понять что именно они ищут в интернете для покупки, после чего искать наиболее подходящие по цене и качествам продукты, предоставляя готовую выборку. Всё это будет реализовано посредством чата и пользователи даже смогут просить Bing найти им скидочные купоны в сети, хотя это, вероятно, работает не во всех странах. Всё это делается для того, чтобы сделать сервис искусственного интеллекта более привлекательным для потенциальных покупателей, потому что пользователи будут задействовать ИИ в своих запросах, а тот будет показывать им в первую очередь товары компаний-партнёров Microsoft. Новая эра маркетинга.