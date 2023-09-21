Microsoft интегрирует DALL-E 3 в ChatGPT

Сегодня компания Microsoft официально заявила, что в ближайшее время она предоставит доступ к генератору изображений DALL-E 3 от OpenAI абсолютно всем желающим, чтобы пользователи могли создавать изображения прямо в чате при общении с искусственным интеллектом. DALL-E 3, который будет доступен для эксплуатации пользователями, использующими чат-бот ChatGPT, позволит людям создавать фотографии, введя всего несколько предложений-команд, объясняющих пользователям то, что им нужно получить в конечном итоге. К сожалению, в рамках презентации компания Microsoft не уточнила когда именно DALL-E 3 будет доступен всем желающим, но, вероятно, это случится в ближайшем будущем.

Также компания добавила новые функции для покупок в поисковой системе Bing. Соответственно, Bing теперь может задавать пользователям конкретные вопросы, чтобы понять что именно они ищут в интернете для покупки, после чего искать наиболее подходящие по цене и качествам продукты, предоставляя готовую выборку. Всё это будет реализовано посредством чата и пользователи даже смогут просить Bing найти им скидочные купоны в сети, хотя это, вероятно, работает не во всех странах. Всё это делается для того, чтобы сделать сервис искусственного интеллекта более привлекательным для потенциальных покупателей, потому что пользователи будут задействовать ИИ в своих запросах, а тот будет показывать им в первую очередь товары компаний-партнёров Microsoft. Новая эра маркетинга.