Microsoft интегрирует генеративный ИИ прямо в Edge

У нас просто шикарные новости — компания Microsoft делает свой генеративный искусственный интеллект, создающий изображения, на основе DALL-E доступным на настольных ПК для пользователей Edge по всему миру. Компания объявила о запуске функции в прошлом месяце, когда интегрировала технологию генерации изображений в своего чат-бота Bing, но теперь технология станет ещё более доступной для широкой аудитории. Когда это произойдёт, функция Image Creator будет находиться в боковой панели Edge. Использование этой функции должно быть довольно простым — вы вводите то, что хотите увидеть, и Bing создаст несколько изображений, соответствующих запросу. Затем вы можете загрузить те варианты, которые вам нравятся, и использовать их по своему усмотрению.

В своем блоге Microsoft описывает функцию как способ создания очень конкретных визуальных материалов для работы с социальными сетями, презентациями или документами, хотя на самом деле спектр применения ИИ гораздо более внушительный. И хотя это было возможно и раньше, так как вы могли использовать DALL-E от OpenAI, сайт Bing для создания изображений от Microsoft, встроенный генератор изображений в Bing Chat или один из многих других генераторов изображений, расположение инструмента прямо в боковой панели Edge значительно облегчает задачу. Вопрос только в том, что лет через пять, когда пользователи абсолютно привыкнут к данной технологии, она вдруг может стать платной, и не платить уже просто не выйдет.
Арендовать виртуальный сервер онлайн с выгодой для проекта…
Масштабируемый виртуальный сервер — главный конкурент физического громоздкого оборудования. Это удобны…
Скоро в Google Messages появятся профили…
Вероятно, пользователи, которые пользуются Android-устройствами, часто слышали от поклонников техники App…
Microsoft интегрирует генеративный ИИ прямо в Edge…
У нас просто шикарные новости — компания Microsoft делает свой генеративный искусственный интеллект, созд…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor