Microsoft интегрирует генеративный ИИ прямо в Edge

У нас просто шикарные новости — компания Microsoft делает свой генеративный искусственный интеллект, создающий изображения, на основе DALL-E доступным на настольных ПК для пользователей Edge по всему миру. Компания объявила о запуске функции в прошлом месяце, когда интегрировала технологию генерации изображений в своего чат-бота Bing, но теперь технология станет ещё более доступной для широкой аудитории. Когда это произойдёт, функция Image Creator будет находиться в боковой панели Edge. Использование этой функции должно быть довольно простым — вы вводите то, что хотите увидеть, и Bing создаст несколько изображений, соответствующих запросу. Затем вы можете загрузить те варианты, которые вам нравятся, и использовать их по своему усмотрению.

В своем блоге Microsoft описывает функцию как способ создания очень конкретных визуальных материалов для работы с социальными сетями, презентациями или документами, хотя на самом деле спектр применения ИИ гораздо более внушительный. И хотя это было возможно и раньше, так как вы могли использовать DALL-E от OpenAI, сайт Bing для создания изображений от Microsoft, встроенный генератор изображений в Bing Chat или один из многих других генераторов изображений, расположение инструмента прямо в боковой панели Edge значительно облегчает задачу. Вопрос только в том, что лет через пять, когда пользователи абсолютно привыкнут к данной технологии, она вдруг может стать платной, и не платить уже просто не выйдет.