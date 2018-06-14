Microsoft исправляет 50 уязвимостей в Windows, Office, Edge и Explorer

В прошлый вторник и на этой неделе Microsoft выпустила патч в котором она исправила 50 уязвимостей, которые затрагивают Microsoft Edge, Internet Explorer, Chakra Scripting Engine, Windows DNSAPI, Microsoft Office, Flash Player, Windows Kernel и другие приложения.Обязательно обновляйте операциооную систему и дравера, так как при использовании некоторые приложений, может дать злоумышленнику полный контроль над системными отчетами; Одна из уязвимостей в Internet Explorer была публично раскрыта до того, как был выпущен патч, но Microsoft утверждает, что они не подвергались активной атаке. В целом, Microsoft отметили 11 уязвимостей как критические, что означает, что они позволяют злоумышленнику удаленно выполнять произвольный код. Microsoft отметила другие 39 уязвимостей как важные.