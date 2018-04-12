Microsoft исправляет 65 уязвимостей с последним обновлением

Вчера Microsoft выпустила обновления, исправляющие 65 уязвимостей, эти обновления устраняют уязвимости для Windows, Office, Internet Explorer, Flash Player и Edge. Microsoft также добавила дополнительную защиту от злоумышленников.
Из 65 уязвимостей 25 отмечены как критические, 38 уязвимостей были отмечены как важные. Шесть из уязвимостей находятся в Microsoft Office и они активирует произвольную работу кода. Поскольку они требуют, чтобы пользователь открыл вредоносный документ, Microsoft классифицировала их как менее вредные и, таким образом, обозначила их как «важные».
Из 65 уязвимостей 25 отмечены как критические, 38 уязвимостей были отмечены как важные. Шесть из уязвимостей находятся в Microsoft Office и они активирует произвольную работу кода. Поскольку они требуют, чтобы пользователь открыл вредоносный документ, Microsoft классифицировала их как менее вредные и, таким образом, обозначила их как «важные».