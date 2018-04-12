Microsoft исправляет 65 уязвимостей с последним обновлением

Вчера Microsoft выпустила обновления, исправляющие 65 уязвимостей, эти обновления устраняют уязвимости для Windows, Office, Internet Explorer, Flash Player и Edge. Microsoft также добавила дополнительную защиту от злоумышленников.Из 65 уязвимостей 25 отмечены как критические, 38 уязвимостей были отмечены как важные. Шесть из уязвимостей находятся в Microsoft Office и они активирует произвольную работу кода. Поскольку они требуют, чтобы пользователь открыл вредоносный документ, Microsoft классифицировала их как менее вредные и, таким образом, обозначила их как «важные».