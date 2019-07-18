Microsoft начала тестирование режима Internet Explorer в браузере Edge

Корпорация Microsoft объявила о начале тестирования режима совместимости Internet Explorer 11 с браузером Microsoft Edge. Этот режим поможет корпоративным клиентам работать с устаревшими сайтами.

Обновление вышло для Dev-версии браузера, так что не стоит удивляться ошибкам. После полноценного релиза функция должна облегчить работу администраторам, ведь теперь им не надо будет держать открытыми два приложения. Вместе с тем, они смогут создать список сайтов, которые будут открываться только в режиме совместимости. Помимо IE, Microsoft добавила в Edge поддержку групповой политики, а также усилила меры безопасности на корпоративном уровне. Постепенно разработчики будут внедрять и другие возможности, например интегрированный поиск людей и функцию открытия новой вкладки со ссылками на Office 365.