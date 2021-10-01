Microsoft объявила о функциях и ценах Office 2021

Microsoft запускает Office 2021 5 октября, и сегодня компания наконец-то подробно описала функции и цены. Office 2021 станет следующей автономной версией пакета Microsoft Office, предназначенной для предприятий и потребителей, которые хотят избежать подписки на версию Office.

Office для дома и учебы 2021 будет стоить 149,99 долларов и будет включать в себя Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Microsoft Teams для ПК и Mac. Office для дома и бизнеса 2021 стоит 249,99 долларов и будет включать в себя все, что есть в домашней версии и Outlook для ПК и Mac, а также права на использование всех приложений Office в бизнес-целях.

Office 2021 будет включать функции совместной работы, имеющиеся в версиях Microsoft 365 Office, с совместным редактированием в реальном времени, поддержкой OneDrive и даже интеграцией с Microsoft Teams. Office 2021 также будет включать новый дизайн Office с обновленным ленточным интерфейсом, закругленными углами и нейтральной цветовой палитрой, которая соответствует изменениям пользовательского интерфейса в Windows 11.