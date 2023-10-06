Microsoft обновила веб-версию Microsoft Store

Сегодня компания Microsoft официально запустила новую веб-версию своего магазина приложений для операционной системы Windows. Данная платформа разработана как замена существующему магазину приложений для систем на базе Windows, который представлен в веб-формате. Разработчики компании заявили, что корпорация Microsoft отказалась от старой кодовой базы на фреймворке React из своей предыдущей веб-версии магазина и заменила её современной веб-версией, использующей фреймворке Shoelace, Lit, Vite и серверный бэкенд на C# ASP.NET. «Старый сайт был построен на кодовой базе React с устаревшим пользовательским интерфейсом. Мы создали новый пользовательский опыт с продуманным интерфейсом, более простыми поиском новых приложений и современным набором веб-технологий», — заявил инженер Microsoft Джуда Габриэль.

Переработанный веб-магазин, по словам разработчиков, упрощает поиск приложений или игр, которые можно загрузить через основное приложение Microsoft Store на Windows, но стоит отметить, что он не заменяет основное приложение Microsoft Store. Это просто веб-интерфейс, который помогает найти контент, а затем его загрузить встроенным инструментом. И, вероятно, в этом есть смысл, потому что теперь пользователям будет проще пользоваться штатным приложением для установки какого-либо софта. До апдейта интерфейса магазин был крайне сложным и им никто не пользовался на самом деле по целому ряду причин, а теперь есть вероятность, что пользователям понравится.
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