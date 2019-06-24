Microsoft обновит командную строку в Windows 10

Microsoft выпустила предварительную версию изменённой командной строки для Windows 10.

В новом приложении Windows Terminal можно открыть сразу несколько вкладок, сменить тему, появилось больше настроек для разработчиков. Для получения доступа ко всем параметрам нужно отредактировать файл JSON — предварительный просмотр не отображает все функции.

Windows Terminal также будет поддерживать полный рендеринг текста на основе графического процессора и даже эмодзи. Рендеринг основан на DirectX, поэтому он будет отображать как обычные текстовые символы, так и глифы со смайлами.